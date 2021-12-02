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Джокович поддержал WTA в приостановке турниров в Китае
Первая ракетка мира солидарен с решением организации
фото - flashscore.com.ua
Женская теннисная ассоциация (WTA) официально приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай, которая ранее заявила о сексуальных домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
Джокович в интервью Lequipe призвал ATP поддержать решение WTA касательно проведения турниров на территории Китая.
"Полностью поддерживаю смелое решение WTA. У нас недостаточно информации о Пэн Шуай.
Знаю, что она сделала заявление, в котором просила уважать ее личную жизнь. Ее здоровье имеет значение для всего теннисного сообщества", - сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.
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