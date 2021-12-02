Джокович поддержал WTA в приостановке турниров в Китае

Женская теннисная ассоциация (WTA) официально приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай, которая ранее заявила о сексуальных домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Джокович в интервью Lequipe призвал ATP поддержать решение WTA касательно проведения турниров на территории Китая.

"Полностью поддерживаю смелое решение WTA. У нас недостаточно информации о Пэн Шуай.

Знаю, что она сделала заявление, в котором просила уважать ее личную жизнь. Ее здоровье имеет значение для всего теннисного сообщества", - сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.