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Джокович поддержал WTA в приостановке турниров в Китае

Теннис
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Первая ракетка мира солидарен с решением организации

Джокович поддержал WTA в приостановке турниров в Китае

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) официально приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай, которая ранее заявила о сексуальных домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Джокович в интервью Lequipe призвал ATP поддержать решение WTA касательно проведения турниров на территории Китая.

"Полностью поддерживаю смелое решение WTA. У нас недостаточно информации о Пэн Шуай.

Знаю, что она сделала заявление, в котором просила уважать ее личную жизнь. Ее здоровье имеет значение для всего теннисного сообщества", - сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

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В статье: Новак Джокович теннис WTA
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