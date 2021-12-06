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Жеребьёвка ATP Cup-2022 перенесена на 7 декабря
Изначально оно должно было пройти 4 декабря
Жеребьёвка ATP Cup-2022 состоится 7 декабря, сообщает журналист Михал Самульски в своём "твиттере". Изначально планировалось, что она пройдёт 4 декабря.
Команды распределят в четыре корзины (по рейтингу топ-игрока), а потом – в четыре группы. Затем случайным образом будут выбраны страны, занявшие 5-8-е места, затем страны, занявшие 9-12-е места, и, наконец, страны, занявшие 13-16-е места.
Расписание турнира появится в среду, 8 декабря.
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