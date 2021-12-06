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Глава WTA считает, что письма Пэн Шуай были сфабрикованы
Теннисистка не выходит на связь длительное время
Глава WTA Стив Саймон поделился мнением о письмах, которые он получает от китайской теннисистки Пэн Шуай. Ранее спортсменка обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальных домогательствах, после чего она пропала на полторы недели. Далее Шуай сообщила, что с ней всё в порядке, а также отказалась от обвинений.
На фоне этого скандала руководство WTA объявило, что приостанавливает проведение турниров в Китае и Гонконге до проведения прозрачного расследования. При этом Саймон выразил уверенность, что интервью и письма Шуай были подстроены.
"Я уверен, что её ответы срежиссированы. Вспоминаем, как она выдвинула обвинения в ноябре. Тогда она приводила множество деталей. А теперь мы получаем от неё письма, которые на 100% срежиссированы. Я не думаю, что они отображают её реальную позицию", — цитирует Саймона TennisHead.
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