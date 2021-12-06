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Виталий Сачко пробился во второй круг челленджера в Италии

Теннис
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Украинец совершил камбек

Виталий Сачко пробился во второй круг челленджера в Италии

Новина українською

6 декабря, в первом круге челленджера в Форли Виталий Сачко обыграл австрийца Александра Эрлера.

Виталий Сачко - Александр Эрлер 3:6, 6:2, 6:2

Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время украинец подал семь эйсов против четырех у соперника. У Сачко было всего две двойные ошибки, тогда как у австрийца их было три.

Также Сачко реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов против 3 из 6 у соперника.

Во втором круге Сачко сыграет с победителем матча Бенджамина Лока и Даниэле Капеччи.

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В статье: Виталий Сачко
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