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АТР Cup. Австралия побеждает Италию, Германия уступает Великобритании
Результаты матчей дня
Сегодня, 2 января, в рамках розыгрыша Кубка АТР состоялись матчи турнира. Вашему вниманию их результаты:
Германия – Великобритания
1 – 2
Ян-Леннард Штруфф – Дэн Эванс 1-6, 2-6;
Александр Зверев – Кэмерон Норри 7-6, 6-1;
Кравиц/Пютц – Маррей/Эванс 3-6, 4-6;
Австралия – Италия
2 – 1
Макс Перселл - Янник Синнер 1-6, 3-6;
Алекс де Минауэр – Маттео Берретини 6-3; 7-6;
Пирс/Севилл – Берретини/Боллели 6-3; 7-5
Напомним, что на турнирах в Мельбурне
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