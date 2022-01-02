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АТР Cup. Австралия побеждает Италию, Германия уступает Великобритании

Теннис
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Результаты матчей дня

АТР Cup. Австралия побеждает Италию, Германия уступает Великобритании

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 января, в рамках розыгрыша Кубка АТР состоялись матчи турнира. Вашему вниманию их результаты:

Германия – Великобритания

1 – 2

Ян-Леннард Штруфф – Дэн Эванс 1-6, 2-6;

Александр Зверев – Кэмерон Норри 7-6, 6-1;

Кравиц/Пютц – Маррей/Эванс 3-6, 4-6;

Австралия – Италия

2 – 1

Макс Перселл - Янник Синнер 1-6, 3-6;

Алекс де Минауэр – Маттео Берретини 6-3; 7-6;

Пирс/Севилл – Берретини/Боллели 6-3; 7-5

Напомним, что на турнирах в Мельбурне выступят 5 представительниц Украины.

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В статье: ATP Cup
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