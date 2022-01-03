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Сборная Сербии уступила Чили на ATP Cup

Теннис
(1 голосов)

Джокович не смог помочь команде

Сборная Сербии уступила Чили на ATP Cup

Фото: sport.ru

Новина українською

Сборная Сербии, выступающая без своего лидера, первой ракетки мира Новака Джоковича, уступила со счётом 1:2 команде Чили на групповой стадии ATP Cup.

В стартовом матче противостояния серб Филип Краинович обыграл Алехандро Табило со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). В следующем матче Кристьян Гарин одержал победу на отказе Душана Лайовича. Лайович отказался продолжать противостояние при счёте 4:6, 6:4, 3:0 в пользу Гарина. В заключительной встрече представители Чили Марсело Томас Барриос Вера и Алехандро Табило обыграли Николу Чачича и Матея Сабанова со счётом 4:6, 6:3, [10:7].

Помимо Сербии и Чили, в группе A выступают Испания и Норвегия.

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В статье: ATP Cup
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