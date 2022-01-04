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Свитолина сенсационно проиграла россиянке на старте турнира в Аделаиде

Теннис
(1 голосов)

Украинка начала год с поражения

Свитолина сенсационно проиграла россиянке на старте турнира в Аделаиде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 500 в Аделаиде в статусе 8-й сеяной за 2,5 часа неожиданно уступила Анастасии Гасановой (7:5, 4:6, 3:6), которая в мировом рейтинге стоит на 130-м месте.

У первой ракетки Украины был шанс завершить игру в двух сетах, однако в концовке второй партии Свитолина после камбэка со счета 1:4 сразу же отдала свою подачу и упустила инициативу.

Свитолина в первом матче в 2022 году реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и проиграла 7 геймов на своей подаче. Также на счету Элины 5 эйсов и 3 двойных ошибки.

Элина Свитолина в третий раз за последние четыре года начала сезон с поражения.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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Комментарии (1)
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friday13 (Львів)
04.01.2022 в 11:21
після того, як зв'язалася з монфісом, почалася деградація у грі і спад в результатах. все одно, еліна - найкраща тенісистка в історії України. а наші перемоги на вш ще попереду
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