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Свитолина сенсационно проиграла россиянке на старте турнира в Аделаиде
Украинка начала год с поражения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 500 в Аделаиде в статусе 8-й сеяной за 2,5 часа неожиданно уступила Анастасии Гасановой (7:5, 4:6, 3:6), которая в мировом рейтинге стоит на 130-м месте.
У первой ракетки Украины был шанс завершить игру в двух сетах, однако в концовке второй партии Свитолина после камбэка со счета 1:4 сразу же отдала свою подачу и упустила инициативу.
That is a wrap ????— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 4, 2022
???????? Gasanova gets the win over Svitolina 5-7 6-4 6-3#AdelaideTennis pic.twitter.com/rJd65aVJyV
Свитолина в первом матче в 2022 году реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и проиграла 7 геймов на своей подаче. Также на счету Элины 5 эйсов и 3 двойных ошибки.
Элина Свитолина в третий раз за последние четыре года начала сезон с поражения.
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