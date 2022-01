Свитолина сенсационно проиграла россиянке на старте турнира в Аделаиде

Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 500 в Аделаиде в статусе 8-й сеяной за 2,5 часа неожиданно уступила Анастасии Гасановой (7:5, 4:6, 3:6), которая в мировом рейтинге стоит на 130-м месте.

У первой ракетки Украины был шанс завершить игру в двух сетах, однако в концовке второй партии Свитолина после камбэка со счета 1:4 сразу же отдала свою подачу и упустила инициативу.

That is a wrap ????



???????? Gasanova gets the win over Svitolina 5-7 6-4 6-3#AdelaideTennis pic.twitter.com/rJd65aVJyV