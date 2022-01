Россия и Канада пробились в полуфинал ATP Cup в Австралии

Россия в группе B обошла Италию, Австралию и Францию. Команда со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым выиграла в группе 7 матчей из 9.

Semis here they come ???????? @DaniilMedwed and Roman Safiullin defeat Matteo Berrettini and Jannik Sinner 5-7 6-4 10-5 to win Group B at #ATPCup pic.twitter.com/k1uXR1LsCg

В группе С все решилось в матче между Канадой и Германией – Денис Шаповалов разобрался с Яном-Леннардом Штруффом (7:6, 4:6, 6:3), а Феликс Оже-Аяльссим сенсационно одолел Александра Зверева (6:4, 4:6, 6:3).

OH, CANADA ????????@felixtennis holds off Zverev is a tight three set encounter 6-4 4-6 6-3 to book Canada's place in the last four of the #ATPCup! pic.twitter.com/fnqsJcqkfJ