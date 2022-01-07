Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года

Как сообщает издание The Age, после аннулирования визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет.

Джокович пытается попасть в Мельбурн для выступления в Australian Open, однако пограничная служба Австралии не пустила теннисиста в страну из-за неправильно оформленной визы и недостаточных доказательств обоснованности предоставленного ему медицинского исключения от вакцинации от коронавируса.

Джокович подал апелляцию на решение властей Австралии об аннулировании его визы, а решение по его делу ожидается в понедельник, 10 января.

Новак Джокович является девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии.