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Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года

Теннис
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У первой ракетки мира серьезные неприятности

Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года

Новина українською

Как сообщает издание The Age, после аннулирования визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет.

Джокович пытается попасть в Мельбурн для выступления в Australian Open, однако пограничная служба Австралии не пустила теннисиста в страну из-за неправильно оформленной визы и недостаточных доказательств обоснованности предоставленного ему медицинского исключения от вакцинации от коронавируса.

Джокович подал апелляцию на решение властей Австралии об аннулировании его визы, а решение по его делу ожидается в понедельник, 10 января.

Новак Джокович является девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии.

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В статье: Новак Джокович теннис Australian Open
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