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Испания стала первым финалистом ATP Cup

Теннис
(1 голосов)

Побеждают даже без Надаля

Испания стала первым финалистом ATP Cup

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Испания со счетом 2:0 обыграла Польшу и первой пробилась в финал командного турнира ATP Cup.

Поляки понесли серьезные потери перед матчем, когда второй номер команды Камил Майчрзак сдал положительный тест на коронавирус. Вместо него на матч с Пабло Карреньо-Буста вышел 890-й номер рейтинга АТР Ян Зелински и ожидаемо проиграл в двух сетах (2:6, 1:6).

Точку в полуфинале в напряженном трехсетовом поединке поставил Роберто Баутиста-Агут, которому за 2 часа и 47 минут удалось обыграть Хуберта Хуркача (7:6, 2:6, 7:6).

Соперник Испании по финалу ATP Cup определится в матче между Канадой и Россией.

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В статье: Роберто Баутиста-Агут Хуберт Хуркач ATP Cup
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