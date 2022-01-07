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Испания стала первым финалистом ATP Cup
Побеждают даже без Надаля
фото - flashscore.com.ua
Испания со счетом 2:0 обыграла Польшу и первой пробилась в финал командного турнира ATP Cup.
Поляки понесли серьезные потери перед матчем, когда второй номер команды Камил Майчрзак сдал положительный тест на коронавирус. Вместо него на матч с Пабло Карреньо-Буста вышел 890-й номер рейтинга АТР Ян Зелински и ожидаемо проиграл в двух сетах (2:6, 1:6).
Точку в полуфинале в напряженном трехсетовом поединке поставил Роберто Баутиста-Агут, которому за 2 часа и 47 минут удалось обыграть Хуберта Хуркача (7:6, 2:6, 7:6).
???????? V A M O S ????????@BautistaAgut & @pablocarreno91 send Spain to their second @ATPCup final in three years! pic.twitter.com/Npyh5BX7s7— Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2022
Соперник Испании по финалу ATP Cup определится в матче между Канадой и Россией.
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