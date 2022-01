Испания стала первым финалистом ATP Cup

Испания со счетом 2:0 обыграла Польшу и первой пробилась в финал командного турнира ATP Cup.

Поляки понесли серьезные потери перед матчем, когда второй номер команды Камил Майчрзак сдал положительный тест на коронавирус. Вместо него на матч с Пабло Карреньо-Буста вышел 890-й номер рейтинга АТР Ян Зелински и ожидаемо проиграл в двух сетах (2:6, 1:6).

Точку в полуфинале в напряженном трехсетовом поединке поставил Роберто Баутиста-Агут, которому за 2 часа и 47 минут удалось обыграть Хуберта Хуркача (7:6, 2:6, 7:6).

