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Свитолина показала фото с тренировки в Аделаиде

Теннис
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Украинка готовится к соревнованиям

Свитолина показала фото с тренировки в Аделаиде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) поделилась фото по подготовке к старту турнира в Аделаиде. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что в понедельник Свитолина покинет ТОП 15 мирового рейтинга.

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В статье: Элина Свитолина
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