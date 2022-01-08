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Свитолина показала фото с тренировки в Аделаиде
Украинка готовится к соревнованиям
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) поделилась фото по подготовке к старту турнира в Аделаиде. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что в понедельник Свитолина
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