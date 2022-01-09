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Монфис побеждает Хачанова в финале турнира в Аделаиде
Поздравляем француза
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №21) победил в финальном матче турнира в Аделаиде (Австралия). В решающем матче за главный титул соревнований он одолел россиянина Карена Хачанова (АТР №29). Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу триумфатора поединка.
Статистика матча (источник - flashscore.ua):
Это первый титул для француза за последние два года. В активе 35-летнего спортсмена 11 титулов, из них 3 – на турнирах серии АТР 500. В последний раз Гаэль становился чемпионом на турнире АТР в 2020 году в Роттердаме.
Карен Хачанов потерпел второе поражение за шесть своих финалов в Туре. Для Монфиса и Хачанова это первый очный поединок.
Ранее Эшли Барти
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