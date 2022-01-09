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Барти победила Рыбакину в финале Аделаиды и завоевала первый титул в сезоне
Поздравляем австралийку
Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, победила в финале турнира в Аделаиде (Австралия). В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №14). Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу триумфаторки поединка.
Статистика матча (источник - flashscore.ua):
В течение турнира Барти обыграла Кори Гауфф, Софью Кенин и Игу Свентек.
За первый титул в сезоне Эшли Барти получила 470 рейтинговых очков и 108 тысяч долларов. Это уже 14-й титул в карьере австралийки.
Обзор матча:
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