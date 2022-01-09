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Барти победила Рыбакину в финале Аделаиды и завоевала первый титул в сезоне

Теннис
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Поздравляем австралийку

Барти победила Рыбакину в финале Аделаиды и завоевала первый титул в сезоне

UA-Футбол
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Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, победила в финале турнира в Аделаиде (Австралия). В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №14). Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу триумфаторки поединка.

Статистика матча (источник - flashscore.ua):

Барти победила Рыбакину в финале Аделаиды и завоевала первый титул в сезоне - изображение 1

В течение турнира Барти обыграла Кори Гауфф, Софью Кенин и Игу Свентек.

За первый титул в сезоне Эшли Барти получила 470 рейтинговых очков и 108 тысяч долларов. Это уже 14-й титул в карьере австралийки.

Обзор матча:

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В статье: Эшли Барти Елена Рыбакина
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