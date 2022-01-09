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Канада побеждает Испанию в финале АТР Cup
Поздравляем победителей
ATP
Сборная Канады по теннису одержала победу в финале турнира АТР Cup. Для победы на соревнованиях представителям страны "кленового" листа понадобилось только две одиночные встречи.
ATP Cup, Сидней (Австралия)
1-9 января
Хард
Финал
Испания – Канада
0-2
Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов
4-6; 3-6.
Роберто Баутиста-Агут - Феликс Оже-Альясим
6-7; 3-6.
На групповом этапе соревнований канадцы уступили США, но победили Великобританию и Германию. В полуфинале они одолели на то время чемпионов турнира, команду россии.
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