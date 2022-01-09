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Канада побеждает Испанию в финале АТР Cup

Теннис
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Поздравляем победителей

Канада побеждает Испанию в финале АТР Cup

ATP

UA-Футбол
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Сборная Канады по теннису одержала победу в финале турнира АТР Cup. Для победы на соревнованиях представителям страны "кленового" листа понадобилось только две одиночные встречи.

ATP Cup, Сидней (Австралия)

1-9 января

Хард

Финал

Испания – Канада

0-2

Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов

4-6; 3-6.

Роберто Баутиста-Агут - Феликс Оже-Альясим

6-7; 3-6.

На групповом этапе соревнований канадцы уступили США, но победили Великобританию и Германию. В полуфинале они одолели на то время чемпионов турнира, команду россии.

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В статье: ATP Cup
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