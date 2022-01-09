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Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open

Теннис
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Украинки узнали соперниц по квалификации Australian Open

UA-Футбол
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Четыре представительницы Украины узнали имена соперниц на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии – Australian Open.

Леся Цуренко (WTA №118) – Анкита Райна (Индия, WTA №202)

Екатерина Козлова (WTA №144) – Грейс Мин (США, WTA №171)

Дарья Снигур (WTA №153) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, WTA №194)

Екатерина Бондаренко (WTA №207) – (WC) Шарлотта Кемпенарс-Пич (Австралия, WTA №1467)

Напомним, что Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина напрямую прошли в основную сетку турнира.

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В статье: Australian Open
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