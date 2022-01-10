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Костюк пробилась во второй круг турнира в Аделаиде

Теннис
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Первая победа Марты в сезоне

Костюк пробилась во второй круг турнира в Аделаиде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в первом круге турнира WTA 250 в Аделаиде в двух сетах за 1 час и 20 минут обыграла №40 рейтинга WTA Шелби Роджерс (6:3, 6:4).

Костюк на приеме сделала четыре брейка, чем компенсировала два неудачных гейма на своей подаче.

Украинка в матче с Роджерс подала 6 эйсов и выиграла 81% очков с первого мяча.

За путевку в четвертьфинал Adelaide International 2 Марта Костюк сыграет с третьей сеяной Кори Гауфф или Катержиной Синяковой.

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В статье: теннис Марта Костюк Шелби Роджерс
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