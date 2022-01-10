Костюк пробилась во второй круг турнира в Аделаиде

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в первом круге турнира WTA 250 в Аделаиде в двух сетах за 1 час и 20 минут обыграла №40 рейтинга WTA Шелби Роджерс (6:3, 6:4).

Костюк на приеме сделала четыре брейка, чем компенсировала два неудачных гейма на своей подаче.

Украинка в матче с Роджерс подала 6 эйсов и выиграла 81% очков с первого мяча.

За путевку в четвертьфинал Adelaide International 2 Марта Костюк сыграет с третьей сеяной Кори Гауфф или Катержиной Синяковой.