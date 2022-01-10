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Костюк бьет американку на турнире в Аделаиде: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Отличный результат
Марта Костюк в первом круге турнира WTA 250 в Аделаиде в двух сетах за 1 час и 20 минут обыграла №40 рейтинга WTA Шелби Роджерс (6:3, 6:4).
Следующей соперницей второй ракетки Украины в Аделаиде станет Кори Гауфф или Катержина Синякова.
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