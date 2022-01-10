Костюк бьет американку на турнире в Аделаиде: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Марта Костюк в первом круге турнира WTA 250 в Аделаиде в двух сетах за 1 час и 20 минут обыграла №40 рейтинга WTA Шелби Роджерс (6:3, 6:4).

Следующей соперницей второй ракетки Украины в Аделаиде станет Кори Гауфф или Катержина Синякова.