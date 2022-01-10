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Отец Джоковича: Ничто не заставит Новака встать на колени
Срджан прокомментировал сложившуюся ситуацию
Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Новака Джоковича, прокомментировал удовлетворение апелляции на аннулирование австралийской визы. Ранее стало известно, что судья удовлетворил протест первой ракетки мира, его выпустили из карантинного отеля. Джокович уже даже провёл тренировку на корте, готовясь к Australian Open – 2022.
"Спасибо людям по всему миру за то, что они борются за свободу мысли и слова. Новак занимается тем же, а его семья борется за него и его права. Ничто не заставит его встать на колени. Многое произошло, было очень тяжело, как и всем свободомыслящим людям.
Он – ментальная скала, потрясающий молодой человек, который никогда никому не причинил вреда. Он всегда старается помочь, а не наоборот. Но очевидно, что сильным мира сего не нравилось, что он из маленькой и бедной страны. Они думали, что наделены божественной властью, и им не нравилось, что такой хороший парень может быть лучшим в их буржуазном спорте", — приводит слова Джоковича-старшего сербский Telegraf.
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