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Эшли Барти пропустит турнир в Аделаиде

Теннис
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Теннисистка готовится к более важному турниру

Эшли Барти пропустит турнир в Аделаиде

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти снялась с турнира в Сиднее после того, как стала победительницей соревнований в Аделаиде. Спортсменка сообщила, что хочет сосредоточиться на подготовке к Australian Open.

В финале турнира в Аделаиде 25-летняя Барти обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Это 14-й титул в карьере австралийской теннисистки.

"К сожалению, я снимаюсь с турнира в Сиднее, чтобы у меня было время для восстановления перед Australian Open. Сожалею, что не смогу сыграть перед фанатами из Сиднея в этом году", — написала Барти у себя в соцсетях.

Напомним, что Эшли лишь недавно вернулась на корт. Она лечилась в течение последних четырёх месяцев, не участвуя в турнирах с сентября.

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В статье: Эшли Барти
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