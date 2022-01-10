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Фанаты Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне

Теннис
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Они выступили против задержания серба

Фанаты Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Австралийская полиция разгоняла сторонников сербского теннисиста Новака Джоковича слезоточивым газом, сообщает The Sydney Morning Herald. По данным источника, толпа, собравшаяся у гостиницы, в которой содержат Джоковича, атаковала машину, в которой мог находиться серб.

С парковки выехал чёрный автомобиль. Фанаты окружили его, а некоторые начали забираться на крышу. Многие болельщики были в цветах сербского флага.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. При этом собравшиеся фанаты начали забрасывать полицейских бутылками, но вскоре волнения прекратились.

Ранее Джокович выиграл апелляцию после аннулирования австралийской визы. Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы.

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В статье: Новак Джокович
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