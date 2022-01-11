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Топ-15 ударов и розыгрышей АТР Сup. ВИДЕО
Главные хайлайты командного турнира в Австралии
YouTube-канал Tennis TV представил топ-15 ударов и розыгрышей АТР Сup-2022.
Победителем командного турнира стала сборная Канады с Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом. В финале канадцы со счетом 2:0 обыграли Испанию.
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