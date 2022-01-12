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Костюк и Калинина вылетели с турнира в Аделаиде
Украинки не смогли пробиться в четвертьфинал
Марта Костюк в 1/8 финала турнира WTA 250 в Австралии в боевом матче проиграла 19-й ракетке мира Кори Гауфф (3:6, 7:5, 3:6).
При счете 3:2 в решающем сете Костюк не дожала Гауфф в гейме на приеме, после чего дважды провалила защиту своей подачи.
Ангелина Калинина во втором круге за 1 час и 12 минут проиграла 51-й ракетке мира Элисон Риске (1:6, 3:6).
Украинка сделала один брейк при пяти неудачных геймах на своей подаче.
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