Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джоковичу по сербским законам грозит три года тюрьмы
Первая ракетка мира продолжает собирать проблемы
фото - flashscore.com.ua
Репортер Australian Associated Press Карен Свини в Твиттере сообщила, что Новака Джоковича по законам Сербии могут посадить в тюрьму на срок до трех лет за нарушение мер против пандемии коронавируса.
Первая ракетка мира в недавнем заявлении признался, что 18 декабря в Белграде дал интервью L’Equipe, зная о том, что у него положительный тест на коронавирус.
Джокович в своем заявлении отметил, что во время беседы с журналистом находился в маске, но позже снял ее для фотографии.
Власти Австралии продолжают изучать данные по делу Новака Джоковича. Как известно, решение по допуску серба на Australian Open лично примет глава министерства миграции страны Алекс Хоук.
Популярное сейчас
- Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре
- Завершено активное участие, но не сезон. Украина может потерять очередные привилегии ТК
- Черноморец объявил о подписании контракта с экс-защитником Десны
- Свитолина в понедельник покинет ТОП 15 мирового рейтинга
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО