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Джоковичу по сербским законам грозит три года тюрьмы

Теннис
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Первая ракетка мира продолжает собирать проблемы

Джоковичу по сербским законам грозит три года тюрьмы

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Репортер Australian Associated Press Карен Свини в Твиттере сообщила, что Новака Джоковича по законам Сербии могут посадить в тюрьму на срок до трех лет за нарушение мер против пандемии коронавируса.

Первая ракетка мира в недавнем заявлении признался, что 18 декабря в Белграде дал интервью L’Equipe, зная о том, что у него положительный тест на коронавирус.

Джокович в своем заявлении отметил, что во время беседы с журналистом находился в маске, но позже снял ее для фотографии.

Власти Австралии продолжают изучать данные по делу Новака Джоковича. Как известно, решение по допуску серба на Australian Open лично примет глава министерства миграции страны Алекс Хоук.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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