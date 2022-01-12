Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва Костюк и Гауфф в Аделаиде. ВИДЕО
Украинка была близка к победе
фото - twitter.com
Марта Костюк во втором круге турнира WTA 250 в Аделаиде в трех сетах драматично проиграла 19-й ракетке мира Кори Гауфф (3:6, 7:5, 3:6).
Матч с Гауфф стал для Костюк последним перед стартом на Открытом чемпионате Австралии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Корри Сандерс – воин из ЮАР, который изменил жизнь братьев Кличко
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/2 финала Суперкубка Испании на 12.01.2022
- Минай продает лидера, Шахтер согласовывает Нереса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шевченко против Коваленко, еще один турнир Свитолиной. Что смотреть 9 января?
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...