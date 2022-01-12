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Битва Костюк и Гауфф в Аделаиде. ВИДЕО

Теннис
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Украинка была близка к победе

Битва Костюк и Гауфф в Аделаиде. ВИДЕО

фото - twitter.com

Новина українською

Марта Костюк во втором круге турнира WTA 250 в Аделаиде в трех сетах драматично проиграла 19-й ракетке мира Кори Гауфф (3:6, 7:5, 3:6).

Матч с Гауфф стал для Костюк последним перед стартом на Открытом чемпионате Австралии.

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В статье: теннис Марта Костюк Кори Гауфф
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