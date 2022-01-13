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Даже Федерер позавидует. Американский теннисист выполнил шикарный "твиннер" на турнире в Сиднее. ВИДЕО
Эффектный момент
фото - usopen.org
Максим Кресси, который в мировом рейтинге занимает 75-е место, в четвертьфинальном матче турнира в Сиднее против Дэна Эванса в одном из розыгрышей выполнил редкий по красоте удар между ног.
Такой эффектный трюк не помог Кресси выиграть матч – Эванс обыграл американца в двух сетах (6:4, 7:6).
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