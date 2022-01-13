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Даже Федерер позавидует. Американский теннисист выполнил шикарный "твиннер" на турнире в Сиднее. ВИДЕО

Теннис
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Эффектный момент

Даже Федерер позавидует. Американский теннисист выполнил шикарный "твиннер" на турнире в Сиднее. ВИДЕО

фото - usopen.org

Новина українською

Максим Кресси, который в мировом рейтинге занимает 75-е место, в четвертьфинальном матче турнира в Сиднее против Дэна Эванса в одном из розыгрышей выполнил редкий по красоте удар между ног.

Такой эффектный трюк не помог Кресси выиграть матч – Эванс обыграл американца в двух сетах (6:4, 7:6).

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В статье: теннис
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