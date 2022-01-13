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Игрок НБА отреагировал на скандал с Джоковичем
Он сохраняет нейтральную позицию
фото - flashscore.com.ua
Австралийский игрок "Бруклин Нетс" Патрик Миллз прокомментировал ситуацию, связанную с въездом сербского теннисиста Новака Джоковича в страну.
"Да, правила должны применяться ко всем. Я выиграл олимпийскую медаль и должен был самоизолироваться в отеле на две недели", — приводит слова Миллза журналистка Барбара Бэйкер в своём "твиттере".
Напомним, на минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель
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