Игрок НБА отреагировал на скандал с Джоковичем

Австралийский игрок "Бруклин Нетс" Патрик Миллз прокомментировал ситуацию, связанную с въездом сербского теннисиста Новака Джоковича в страну.

"Да, правила должны применяться ко всем. Я выиграл олимпийскую медаль и должен был самоизолироваться в отеле на две недели", — приводит слова Миллза журналистка Барбара Бэйкер в своём "твиттере".

Напомним, на минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель