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Игрок НБА отреагировал на скандал с Джоковичем

Теннис
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Он сохраняет нейтральную позицию

Игрок НБА отреагировал на скандал с Джоковичем

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Австралийский игрок "Бруклин Нетс" Патрик Миллз прокомментировал ситуацию, связанную с въездом сербского теннисиста Новака Джоковича в страну.

"Да, правила должны применяться ко всем. Я выиграл олимпийскую медаль и должен был самоизолироваться в отеле на две недели", — приводит слова Миллза журналистка Барбара Бэйкер в своём "твиттере".

Напомним, на минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель

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В статье: Новак Джокович
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