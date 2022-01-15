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Свитолина представила линейку одежды, в которой сыграет на Australian Open
Главное, чтобы часто меняла
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина показала линейку одежды, в которой сыграет на Australian Open. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что открытый чемпионат Австралии стартует уже в понедельник, 17 января. Первой соперницей Свитолиной на турнире станет 104-я ракетка мира Фиона Ферро.
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