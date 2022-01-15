Свитолина представила линейку одежды, в которой сыграет на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала линейку одежды, в которой сыграет на Australian Open. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии стартует уже в понедельник, 17 января. Первой соперницей Свитолиной на турнире станет 104-я ракетка мира Фиона Ферро.