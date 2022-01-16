Джокович прокомментировал решение о депортации из Австралии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал решение федерального суда Мельбурна об отклонении его апелляции по отмене визы.

"Я бы хотел сделать короткое заявление по итогам сегодняшнего судебного заседания. Сейчас мне нужно немного отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии кроме этого. Я очень разочарован решением. Это значит, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами по моему отъезду из страны.

Мне неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, официальным лицам турнира, персоналу, волонтерам и болельщикам всего самого лучшего на турнире. Наконец, я хотел бы поблагодарить мою семью, друзей, команду, поклонников, фанатов и моих соотечественников-сербов за вашу постоянную поддержку. Вы все были для меня большим источником силы" – сказал он.