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Джокович прокомментировал решение о депортации из Австралии
Достойные слова первой ракетки
Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал
"Я бы хотел сделать короткое заявление по итогам сегодняшнего судебного заседания. Сейчас мне нужно немного отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии кроме этого. Я очень разочарован решением. Это значит, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами по моему отъезду из страны.
Мне неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, официальным лицам турнира, персоналу, волонтерам и болельщикам всего самого лучшего на турнире. Наконец, я хотел бы поблагодарить мою семью, друзей, команду, поклонников, фанатов и моих соотечественников-сербов за вашу постоянную поддержку. Вы все были для меня большим источником силы" – сказал он.
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