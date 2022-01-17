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Australian Open. Надаль одержал 70-ю победу на турнире

Теннис
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Юбилей испанца в Мельбурне

Australian Open. Надаль одержал 70-ю победу на турнире

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рафаэль Надаль на старте Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 51 минуту обыграл 66-ю ракетку мира Маркоса Хирона – 6:1, 6:4, 6:2.

Испанец подал 7 эйсов, реализовал 5 из 9 брейк-поинтов, а также совершил 34 виннерса при 26 невынужденных ошибках.

Надаль оформил 70-ю победу на кортах Открытого чемпионата Австралии. Ранее подобное удавалось только Роджеру Федереру (102) и Новаку Джоковичу (82).

Следующим соперником Рафаэля Надаля на турнире станет немец Янник Ханфманн.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль Australian Open
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