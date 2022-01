Australian Open. Надаль одержал 70-ю победу на турнире

Рафаэль Надаль на старте Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 51 минуту обыграл 66-ю ракетку мира Маркоса Хирона – 6:1, 6:4, 6:2.

Испанец подал 7 эйсов, реализовал 5 из 9 брейк-поинтов, а также совершил 34 виннерса при 26 невынужденных ошибках.

7⃣ 0⃣ #AusOpen match-wins and counting ????@RafaelNadal kicks off his #AO2022 campaign in style with a straight-sets win over Marcos Giron.