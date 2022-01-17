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Australian Open. Надаль одержал 70-ю победу на турнире
Юбилей испанца в Мельбурне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Надаль на старте Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 51 минуту обыграл 66-ю ракетку мира Маркоса Хирона – 6:1, 6:4, 6:2.
Испанец подал 7 эйсов, реализовал 5 из 9 брейк-поинтов, а также совершил 34 виннерса при 26 невынужденных ошибках.
7⃣ 0⃣ #AusOpen match-wins and counting ????@RafaelNadal kicks off his #AO2022 campaign in style with a straight-sets win over Marcos Giron.@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/PpzvHXL36B— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2022
Надаль оформил 70-ю победу на кортах Открытого чемпионата Австралии. Ранее подобное удавалось только Роджеру Федереру (102) и Новаку Джоковичу (82).
Следующим соперником Рафаэля Надаля на турнире станет немец Янник Ханфманн.
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