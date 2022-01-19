Свитолина и Костюк синхронно вышли в третий раунд Australian Open

В ночь на среду, 19 января (по киевскому времени) украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграли свои матчи второго раунда первого в сезоне турнира серии Grand Slam.

Костюк встретилась с 25-летней испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая в рейтинге WTA занимает 35-е место (украинка – 66-я). Марта начала матч с трех проигранных подряд геймов, два из которых на собственной подаче, но в четвертом наконец-то нашла свою игру и сравняла счет. В конце концов, в первом сете все решилось на тай-брейке – 5:7 в пользу украинки.

Второй сет получился более спокойным для Костюк – при счете 3:3 она сделала брейк, после чего не отдала сопернице инициативы – 3:6 в итоге.

В 1/16 финала 19-летняя Марта Костюк сыграет с еще одной испанкой – восьмой ракеткой мира Паулой Бадосой. Интересно, что эти теннисистки до этого встречались только раз – тоже на Australian Open в 2019 году. Тогда в финале квалификации победила испанка со счётом 0:2.

Australian Open. Женщины. 1/32 финала

Сара Соррибес-Тормо (Испания, 35) – Марта Костюк (Украина, 66) 0:2 (6:7, 3:6)

У первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая в последнее время просела в рейтинге WTA – 17 место, матч оказался сложнее. Хотя в первом сете Элина довольно уверенно разобралась с 24-летней француженкой Армони Тан – 6:3. А вот во втором Свитолина начиная с шестого гейма не взяла ни одной своей подачи и в итоге уступила 5:7.

К счастью, в третьем сете украинка смогла вернуть себе уверенность и не оставила шансов Тан – при счете 5:1 француженка сошла с корта, сославшись на травму. В общей сложности матч длился два часа и 11 минут.

В 1/16 финала Свитолина встретится с опытной белорусской Викторией Азаренко, которая выигрывала Australian Open в 2012 и 2013 годах. Между собой соперницы сыграли четыре раза и Элина пока не выиграла ни разу. В последний раз они пересекались в Дохе в марте прошлого года, тогда Азаренко выиграла 6:2, 6:4.

Australian Open. Женщины. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина, 17) – Армони Тан (Франция, 107) 2:1 (6:3, 5:7, 5:1)

Матчи Свитолиной и Костюк запланированы на пятницу, 21 января. Ориентировочное время начала – два часа ночи по киевскому времени.