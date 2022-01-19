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Australian Open. Монфис легко вышел в третий раунд
Муж Свитолиной набрал солидные обороты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гаэль Монфис во втором раунде Australian Open неожиданно легко разобрался с 37-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом (6:1, 6:0, 6:4)
Во втором матче в Мельбурне Монфис подал 11 эйсов, реализовал 6 из 15 брейк-поинтов, не проиграл ни одного гейма на своей подаче и выполнил 34 виннерса при 9 невынужденных ошибках.
Magnifique Monfils ????— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022
???????? @Gael_Monfils eases past Alexander Bublik 6-1 6-0 6-4 to advance to his 11th #AusOpen third round.
????: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/HujH1s0zII
Гаэль Монфис в 11-й раз в карьере дошел до 1/16 финала на Открытом чемпионате Австралии, а его следующим оппонентом станет 16-й сеяный из Чили Кристиан Гарин.
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