Australian Open. Монфис легко вышел в третий раунд

Гаэль Монфис во втором раунде Australian Open неожиданно легко разобрался с 37-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом (6:1, 6:0, 6:4)

Во втором матче в Мельбурне Монфис подал 11 эйсов, реализовал 6 из 15 брейк-поинтов, не проиграл ни одного гейма на своей подаче и выполнил 34 виннерса при 9 невынужденных ошибках.

Гаэль Монфис в 11-й раз в карьере дошел до 1/16 финала на Открытом чемпионате Австралии, а его следующим оппонентом станет 16-й сеяный из Чили Кристиан Гарин.