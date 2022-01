Australian Open. Монфис легко вышел в третий раунд

Гаэль Монфис во втором раунде Australian Open неожиданно легко разобрался с 37-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом (6:1, 6:0, 6:4)

Во втором матче в Мельбурне Монфис подал 11 эйсов, реализовал 6 из 15 брейк-поинтов, не проиграл ни одного гейма на своей подаче и выполнил 34 виннерса при 9 невынужденных ошибках.

