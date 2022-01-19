  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Монфис легко вышел в третий раунд
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Монфис легко вышел в третий раунд

Теннис
(1 голосов)

Муж Свитолиной набрал солидные обороты

Australian Open. Монфис легко вышел в третий раунд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гаэль Монфис во втором раунде Australian Open неожиданно легко разобрался с 37-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом (6:1, 6:0, 6:4)

Во втором матче в Мельбурне Монфис подал 11 эйсов, реализовал 6 из 15 брейк-поинтов, не проиграл ни одного гейма на своей подаче и выполнил 34 виннерса при 9 невынужденных ошибках.

Гаэль Монфис в 11-й раз в карьере дошел до 1/16 финала на Открытом чемпионате Австралии, а его следующим оппонентом станет 16-й сеяный из Чили Кристиан Гарин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Australian Open Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...