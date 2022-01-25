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Берреттини в пяти сетах сломил Монфиса и вышел в полуфинал Australian Open
Невероятный матч в Мельбурне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Маттео Берреттини стал вторым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии после драматичной победы над Гаэлем Монфисом (6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2). Матч продолжался почти четыре часа.
????????FORZA????????@MattBerrettini punches a ticket to his first #AusOpen semifinal, outlasting Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2022
???? @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis#AO2022• #AOTennis pic.twitter.com/NSwFj2oy1J
Итальянец на пути к победе подал 12 эйсов, реализовал 4 из 11 брейк-поинтов, выиграл 74% очков с первого мяча, а также организовал 50 виннерсов.
Монфис в матче с Берреттини выполнил 15 эйсов, сделал 3 брейка и выиграл 48 мячей активными действиями.
Маттео Берреттини в третий раз в карьере пробился в полуфинал на турнире Большого шлема, а за путевку в финал итальянец поспорит с 20-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем.
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