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Берреттини в пяти сетах сломил Монфиса и вышел в полуфинал Australian Open

Теннис
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Невероятный матч в Мельбурне

Берреттини в пяти сетах сломил Монфиса и вышел в полуфинал Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Маттео Берреттини стал вторым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии после драматичной победы над Гаэлем Монфисом (6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2). Матч продолжался почти четыре часа.

Итальянец на пути к победе подал 12 эйсов, реализовал 4 из 11 брейк-поинтов, выиграл 74% очков с первого мяча, а также организовал 50 виннерсов.

Монфис в матче с Берреттини выполнил 15 эйсов, сделал 3 брейка и выиграл 48 мячей активными действиями.

Маттео Берреттини в третий раз в карьере пробился в полуфинал на турнире Большого шлема, а за путевку в финал итальянец поспорит с 20-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем.

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В статье: Australian Open Гаэль Монфис Маттео Берреттини
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