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Кей Нисикори готовится к операции
Теннисист испытывает проблемы с бедром
Фото: globallookpress.com
Финалист US Open – 2014, экс четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори сообщил, что готовится к операции на бедре.
"Перепробовав разные варианты реабилитации и пообщавшись со своими докторами, я решил уже на этой неделе перенести артроскопическую операцию на бедре. Я буду стараться изо всех сил, моя цель – вернуться в тур примерно через полгода", — написал Нисикори в своём "твиттере".
32-летний Нисикори досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы.
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