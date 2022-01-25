  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кей Нисикори готовится к операции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кей Нисикори готовится к операции

Теннис
(1 голосов)

Теннисист испытывает проблемы с бедром

Кей Нисикори готовится к операции

Фото: globallookpress.com

Новина українською

Финалист US Open – 2014, экс четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори сообщил, что готовится к операции на бедре.

"Перепробовав разные варианты реабилитации и пообщавшись со своими докторами, я решил уже на этой неделе перенести артроскопическую операцию на бедре. Я буду стараться изо всех сил, моя цель – вернуться в тур примерно через полгода", — написал Нисикори в своём "твиттере".

32-летний Нисикори досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кеи Нисикори
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...