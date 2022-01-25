Кей Нисикори готовится к операции

Финалист US Open – 2014, экс четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори сообщил, что готовится к операции на бедре.

"Перепробовав разные варианты реабилитации и пообщавшись со своими докторами, я решил уже на этой неделе перенести артроскопическую операцию на бедре. Я буду стараться изо всех сил, моя цель – вернуться в тур примерно через полгода", — написал Нисикори в своём "твиттере".

32-летний Нисикори досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы.