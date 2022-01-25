В прошедшем сезоне-2021 на ТБШ Берреттини проигрывал лишь Джоковичу

Седьмая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема".

Берреттини (7) в упорном четвертьфинальном матче обыграл француза Гаэля Монфиса (17) со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. За право выйти в финал Australian Open – 2022 Маттео поборется с 20-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", испанцем Рафаэлем Надалем (6).

Ранее Берреттини добирался до полуфинала US Open – 2019 и Уимблдона-2021.

Примечательно, что в прошедшем сезоне-2021 на ТБШ Маттео проигрывал лишь первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу