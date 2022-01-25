Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В прошедшем сезоне-2021 на ТБШ Берреттини проигрывал лишь Джоковичу
На Australian Open-2022 он добрался до полуфинала
фото - flashscore.com.ua
Седьмая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема".
Берреттини (7) в упорном четвертьфинальном матче обыграл француза Гаэля Монфиса (17) со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. За право выйти в финал Australian Open – 2022 Маттео поборется с 20-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", испанцем Рафаэлем Надалем (6).
Ранее Берреттини добирался до полуфинала US Open – 2019 и Уимблдона-2021.
Примечательно, что в прошедшем сезоне-2021 на ТБШ Маттео проигрывал лишь первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу
Популярное сейчас
- Перед последним туром. Что нужно Украине, чтобы выйти в плей-офф Евро по футзалу
- Барселона получит крупнейшее спонсорское предложение в истории футбола
- Приход воспитанников Динамо и слухи о Скрипнике. Как Заря проводит зиму
- Однажды Федерер выполнил 50 эйсов в финале турнира Большого шлема. ВИДЕО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса