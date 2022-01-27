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Кирьос в матче Australian Open показал средний палец трибунам

Теннис
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Ник в своем репертуаре

Кирьос в матче Australian Open показал средний палец трибунам

Новина українською

Ник Кирьос и Танаси Коккинакис в полуфинале Открытого чемпионата Австралии обыграли Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса (7:6, 6:4).

Во втором сете Кирьос после обратного брейка соперников разбил ракетку и показал в сторону трибун средний палец.

За парный титул на Australian Open Кирьос и Коккинакис сыграют с Мэтью Эбденом и Макос Пёрселлом.

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В статье: Australian Open Ник Кирьос
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