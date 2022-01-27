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Кирьос в матче Australian Open показал средний палец трибунам
Ник в своем репертуаре
Ник Кирьос и Танаси Коккинакис в полуфинале Открытого чемпионата Австралии обыграли Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса (7:6, 6:4).
Во втором сете Кирьос после обратного брейка соперников разбил ракетку и показал в сторону трибун средний палец.
Racquet smash and a ???????? finger to someone. #Kyrgios #AusOpen pic.twitter.com/g9kyBQfc8Z— Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) January 27, 2022
За парный титул на Australian Open Кирьос и Коккинакис сыграют с Мэтью Эбденом и Макос Пёрселлом.
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