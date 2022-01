Кирьос в матче Australian Open показал средний палец трибунам

Ник Кирьос и Танаси Коккинакис в полуфинале Открытого чемпионата Австралии обыграли Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса (7:6, 6:4).

Во втором сете Кирьос после обратного брейка соперников разбил ракетку и показал в сторону трибун средний палец.

Racquet smash and a ???????? finger to someone. #Kyrgios #AusOpen pic.twitter.com/g9kyBQfc8Z