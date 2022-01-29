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Свитолина показала, что для нее означает счастье. Фото

Теннис
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Украинка с юмором

Свитолина показала, что для нее означает счастье. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила фото, под которым описала, что для нее означает чувство счастья.

"Счастье это…

чувствовать себя суперзвездой, когда ветер развивает волосы"

Напомним, что ранее определились чемпионы АО в парной сетке.

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В статье: Элина Свитолина
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