Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина показала, что для нее означает счастье. Фото
Украинка с юмором
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила фото, под которым описала, что для нее означает чувство счастья.
"Счастье это…
чувствовать себя суперзвездой, когда ветер развивает волосы"
Напомним, что ранее
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мариуполь не проиграл Шахтёру, Буде/Глимт не проиграл и Динамо. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Сенегальцы в Рухе и Металлисте, возможный трансфер Супряги. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Металлист вернулся в Харьков. 11 игроков остались в Турции
- Пять причин, почему Долгополов – легенда украинского тенниса
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...