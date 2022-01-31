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Рейтинг АТР: Надаль остался пятым, Медведев сократил отставание от Джоковича
Обновленное положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Медведев после поражения в финале Australian Open от Рафаэля Надаля упустил шанс отобрать у Новака Джоковича статус первой ракетки мира.
Сам Надаль, несмотря на существенный прирост рейтинговых очков, остался пятой ракеткой мира.
В топ-10 лишь одно изменение – полуфиналист Мельбурна Маттео Берреттини потеснил Андрея Рублева с шестого места.
Что касается украинцев, то Илья Марченко остался на 164-м месте, завершивший карьеру Сергей Стаховский опустился на 221-е место, а Виталий Сачко поднялся на 4 позиции и стал 238-й ракеткой мира.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 125
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7170
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875
6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5278
7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4830
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3923
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3705
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