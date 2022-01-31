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Рейтинг АТР: Надаль остался пятым, Медведев сократил отставание от Джоковича

Теннис
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Обновленное положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Рейтинг АТР: Надаль остался пятым, Медведев сократил отставание от Джоковича

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даниил Медведев после поражения в финале Australian Open от Рафаэля Надаля упустил шанс отобрать у Новака Джоковича статус первой ракетки мира.

Сам Надаль, несмотря на существенный прирост рейтинговых очков, остался пятой ракеткой мира.

В топ-10 лишь одно изменение – полуфиналист Мельбурна Маттео Берреттини потеснил Андрея Рублева с шестого места.

Что касается украинцев, то Илья Марченко остался на 164-м месте, завершивший карьеру Сергей Стаховский опустился на 221-е место, а Виталий Сачко поднялся на 4 позиции и стал 238-й ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга АТР. 31 января 2022 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 125

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7170

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875

6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5278

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4830

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3923

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3705

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль рейтинг АТР Даниил Медведев
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