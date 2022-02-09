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Дель Потро, вероятно, провел последний матч в карьере. Он смог взять четыре гейма
Титулованный аргентинец эмоционально попрощался с теннисом
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Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро в Буэнос-Айресе вернулся на корт впервые с 2019 года – в первом раунде грунтового турнира чемпион US Open-2009 проиграл Федерико Дельбонису (1:6, 3:6).
Перед финальным геймом матча дель Потро расплакался, а трибуны длительное время скандировали кричалки в его честь.
После игры 33-летний аргентинец не стал категорично объявлять об уходе из тенниса, но дал понять, что хронические проблемы с коленом вынуждают его отказаться от спортивной карьеры.
«Сегодня я ставлю точку. Теперь мне нужно заботиться о колене просто для жизни. Но я оставлю открытым окно для тенниса, потому что испытанное сегодня была незабываемо. Если это был последний матч, я ухожу счастливым», - сказал дель Потро.
Не исключено, что Хуан Мартин дель Потро в феврале выступит на турнире в Рио-да-Жанейро.
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