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Хуан Мартин дель Потро: топ-5 матчей на турнирах АТР. ВИДЕО
Главные хиты мощного аргентинца с трагичной судьбой
Хуан Мартин дель Потро накануне в Буэнос-Айресе, вероятно, провел последний матч в карьере, проиграв Федерико Дельбонису (1:6, 3:6).
YouTube-канал Tennis TV представляет пять самых ярких побед 33-летнего теннисиста на турнирах АТР:
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