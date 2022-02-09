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Хуан Мартин дель Потро: топ-5 матчей на турнирах АТР. ВИДЕО

Теннис
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Главные хиты мощного аргентинца с трагичной судьбой

Хуан Мартин дель Потро: топ-5 матчей на турнирах АТР. ВИДЕО

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Хуан Мартин дель Потро накануне в Буэнос-Айресе, вероятно, провел последний матч в карьере, проиграв Федерико Дельбонису (1:6, 3:6).

YouTube-канал Tennis TV представляет пять самых ярких побед 33-летнего теннисиста на турнирах АТР:

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В статье: теннис Хуан Мартин дель Потро
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