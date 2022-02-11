Вавринка хочет сыграть на Ролан Гаррос

Швейцарец Стэн Вавринка рассказал, что планирует выступить на "Ролан Гаррос".

"Мне часто задают вопрос, почему я продолжаю тренироваться и хочу продолжить карьеру даже после травмы. Просто я обожаю теннис и люблю играть перед фанатами.

Я выхожу на корт, думая, что это просто игра. Когда ребёнок приходит в теннис, он играет. А при переходе в Про-Тур мы начинаем воспринимать этот как работу. Меня мотивирует возможность играть и веселиться на корте", - приводит слова Le Parisien.﻿