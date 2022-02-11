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Вавринка хочет сыграть на Ролан Гаррос
Игрок готовится
Швейцарец Стэн Вавринка рассказал, что планирует выступить на "Ролан Гаррос".
"Мне часто задают вопрос, почему я продолжаю тренироваться и хочу продолжить карьеру даже после травмы. Просто я обожаю теннис и люблю играть перед фанатами.
Я выхожу на корт, думая, что это просто игра. Когда ребёнок приходит в теннис, он играет. А при переходе в Про-Тур мы начинаем воспринимать этот как работу. Меня мотивирует возможность играть и веселиться на корте", - приводит слова Le Parisien.
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