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Вавринка хочет сыграть на Ролан Гаррос

Теннис
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Игрок готовится

Вавринка хочет сыграть на Ролан Гаррос

Новина українською

Швейцарец Стэн Вавринка рассказал, что планирует выступить на "Ролан Гаррос".

"Мне часто задают вопрос, почему я продолжаю тренироваться и хочу продолжить карьеру даже после травмы. Просто я обожаю теннис и люблю играть перед фанатами.

Я выхожу на корт, думая, что это просто игра. Когда ребёнок приходит в теннис, он играет. А при переходе в Про-Тур мы начинаем воспринимать этот как работу. Меня мотивирует возможность играть и веселиться на корте", - приводит слова Le Parisien.﻿

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В статье: Стэн Вавринка
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