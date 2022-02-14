Иснер и Опелка сыграли самый продолжительный тайбрейк в истории тенниса. ВИДЕО

Джон Иснер и Райлли Опелка в полуфинале турнира в Далласе побили рекорд АТР-тура по продолжительности тайбрейка.

Опелка выиграл 13-й гейм второго сета со счетом 24:22 и вышел в финал, в котором обыграл Дженсона Бруксби (7:6, 7:6).

Джону Иснеру принадлежит рекорд и по самому продолжительному матчу в истории тенниса – в 2010 году американец на Уимблдоне обыграл Николя Маю в игре, которая продолжалась 11 часов и 5 минут.