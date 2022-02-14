Дубай. Петра Квитова не испытала проблем в первом раунде соревнований

25-я ракетка мира чешка Петра Квитова уверенно обыграла итальянку Камилу Джорджи в первом раунде соревнований в Дубае.

Петра Квитова - Камила Джорджи 6:2, 6:0

За 1 час 10 минут матча 31-летняя Квитова записала в актив два эйса и пять брейков, а также допустила одну двойную ошибку. 30-летняя Джорджи трижды подала навылет, восемь раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал двукратная чемпионка Уимблдона поборется с Ариной Соболенко из Беларуси или Мартой Костюк из Украины.