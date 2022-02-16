Ястремская в Дубае во второй раз в карьере обыграла теннисистку из топ-3 рейтинга WTA

Даяна Ястремская во втором раунде турнира WTA 500 в Дубае сенсационно остановила третью ракетку мира Барбору Крейчикову (6:3, 7:6).

Первый сет Ястремская забрала за счет брейка в шестом гейме.

Во второй партии Даяна вела 5:3, однако не смогла подать на матч. На тайбрейке украинка выполнила четыре виннерса и заслуженно прошла в четвертьфинал.

Победа над Крейчиковой стала для Ястремской второй крупнейшей в карьере – в 2019-м Даяна на турнире в Ухане выбила Каролину Плишкову, которая на тот момент в мировом рейтинге стояла на второй позиции.

В первом четвертьфинале в сезоне Даяна Ястремская сыграет с Маркетой Вондроушовой или Варварой Грачевой.