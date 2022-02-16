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Ястремская в Дубае во второй раз в карьере обыграла теннисистку из топ-3 рейтинга WTA
Вот это сюрприз!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская во втором раунде турнира WTA 500 в Дубае сенсационно остановила третью ракетку мира Барбору Крейчикову (6:3, 7:6).
Первый сет Ястремская забрала за счет брейка в шестом гейме.
Во второй партии Даяна вела 5:3, однако не смогла подать на матч. На тайбрейке украинка выполнила четыре виннерса и заслуженно прошла в четвертьфинал.
Победа над Крейчиковой стала для Ястремской второй крупнейшей в карьере – в 2019-м Даяна на турнире в Ухане выбила Каролину Плишкову, которая на тот момент в мировом рейтинге стояла на второй позиции.
В первом четвертьфинале в сезоне Даяна Ястремская сыграет с Маркетой Вондроушовой или Варварой Грачевой.
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