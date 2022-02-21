  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур установила личный рекорд в рейтинге WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур установила личный рекорд в рейтинге WTA

Теннис
(1 голосов)

Отличные новости

Снигур установила личный рекорд в рейтинге WTA

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур после выхода в финал турнира ITF в Альтенкирхене прогрессировала на четыре позиции в обновленном рейтинге WTA и расположилась на рекордной в карьере 133-й позиции.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остается на 15-м месте, а Ангелина Калинина (49-е место) обошла Марту Костюк (54-е место).

Даяна Ястремская после выхода в четвертьфинал турнира WTA 500 в Дубае совершила рывок на 26 позиций и стала 120-й ракеткой мира.

Полная версия рейтинга WTA от 21 февраля 2022 года

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...