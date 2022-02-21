Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снигур установила личный рекорд в рейтинге WTA
Отличные новости
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигур после выхода в финал турнира ITF в Альтенкирхене прогрессировала на четыре позиции в обновленном рейтинге WTA и расположилась на рекордной в карьере 133-й позиции.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина остается на 15-м месте, а Ангелина Калинина (49-е место) обошла Марту Костюк (54-е место).
Даяна Ястремская после выхода в четвертьфинал турнира WTA 500 в Дубае совершила рывок на 26 позиций и стала 120-й ракеткой мира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо и Рух не проигрывали, Ворскла без побед, Климчук стал лучшим бомбардиром. Как играли клубы УПЛ зимой
- Динамо - РФШ. Анонс и прогноз на контрольный матч 21.02.2022
- Главный тренер Аталанты обозвал арбитра из-за отмены гола Малиновского
- Эффектная победа Ястремской над третьей ракеткой мира. ВИДЕО
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...