Снигур установила личный рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Дарья Снигур после выхода в финал турнира ITF в Альтенкирхене прогрессировала на четыре позиции в обновленном рейтинге WTA и расположилась на рекордной в карьере 133-й позиции.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остается на 15-м месте, а Ангелина Калинина (49-е место) обошла Марту Костюк (54-е место).

Даяна Ястремская после выхода в четвертьфинал турнира WTA 500 в Дубае совершила рывок на 26 позиций и стала 120-й ракеткой мира.

Полная версия рейтинга WTA от 21 февраля 2022 года