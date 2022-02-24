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Долгополов: "Теперь только Украина стоит между свободным миром и сумасшедшим режимом"
Теннисист высказался о главной теме дня
фото - american.edu
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в соцсетях отреагировал о вторжении российской армии Владимира Путина на территорию Украины.
«Весь свободный мир должен знать, что теперь только Украина стоит между ними и сумасшедшим режимом!
Европа, США, Великобритания и все остальные, активизируйтесь. Нам нужна дополнительная помощь.
Пока идут бои на всех фронтах, крупных захватов для оккупантов нет. Держитесь, ребята», - написал Долгополов в Twitter.
February 24, 2022
Российские оккупанты атаковали Украину утром в четверг, 24 февраля. Зафиксированы ракетные удары в 17 областях страны, известно о гибели около 40 украинских военных, идут интенсивные бои на границах.
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