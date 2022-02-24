Долгополов: "Теперь только Украина стоит между свободным миром и сумасшедшим режимом"

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в соцсетях отреагировал о вторжении российской армии Владимира Путина на территорию Украины.

«Весь свободный мир должен знать, что теперь только Украина стоит между ними и сумасшедшим режимом!

Европа, США, Великобритания и все остальные, активизируйтесь. Нам нужна дополнительная помощь.

Пока идут бои на всех фронтах, крупных захватов для оккупантов нет. Держитесь, ребята», - написал Долгополов в Twitter.

Российские оккупанты атаковали Украину утром в четверг, 24 февраля. Зафиксированы ракетные удары в 17 областях страны, известно о гибели около 40 украинских военных, идут интенсивные бои на границах.