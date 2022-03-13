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WTA. Чемпионка US Open проиграла 79 ракетке мира

Теннис
(1 голосов)

Эмма Радукану упустила подачу на матч

WTA. Чемпионка US Open проиграла 79 ракетке мира

Фото: NU.nl

UA-Футбол
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Индиан-Уэллс (WTA), 13 ракетка мира и победительница US Open Эмма Радукану неожиданно проиграла хорватской теннисистке Петре Мартич. Мартич находится на 79 строчке рейтинга WTA.

Крытые корты, хард.

Петра Мартич (Хорватия) – Эмма Радукану (Великобритания)

6:7|6:4|7:5

Вчера на старте турнира также неожиданно проиграла украинская теннисистка из топ-20 Элина Свитолина.

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В статье: теннис Петра Мартич Эмма Радукану
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