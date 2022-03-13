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WTA. Чемпионка US Open проиграла 79 ракетке мира
Эмма Радукану упустила подачу на матч
Фото: NU.nl
Индиан-Уэллс (WTA), 13 ракетка мира и победительница US Open Эмма Радукану неожиданно проиграла хорватской теннисистке Петре Мартич. Мартич находится на 79 строчке рейтинга WTA.
Крытые корты, хард.
Петра Мартич (Хорватия) – Эмма Радукану (Великобритания)
6:7|6:4|7:5
Вчера на старте турнира также неожиданно проиграла украинская теннисистка из топ-20 Элина Свитолина.
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