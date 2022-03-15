Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Берреттини добыл волевую победу и вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Шестая ракетка мира с трудом вышел в следующий раунд
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
В матче третьего круга Берреттини (6) обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (30).
Маттео Берреттини - Джордж Харрис 6:4, 7:5
Противостояние продлилось 1 час 34 минуты. Берреттини 12 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Харриса — 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
Популярное сейчас
- CIT: росия запустила ракету по центру Донецка
- В боях под Киевом погиб регбист из Ровно
- Миколенко достучался? Артем Дзюба отказался играть за сборную ерефии из-за войны в Украине
- Стаховский: Не уверен, что вернусь
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО