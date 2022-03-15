Берреттини добыл волевую победу и вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга Берреттини (6) обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (30).

Маттео Берреттини - Джордж Харрис 6:4, 7:5

Противостояние продлилось 1 час 34 минуты. Берреттини 12 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Харриса — 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.