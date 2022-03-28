Уилл Смит получил Оскар за спортивную драму об отце сестёр Уильямс

Известный американский актёр Уилл Смит получил статуэтку от Академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард".

Фильм Рейнальдо Маркуса Грина рассказывает о жизни отца известных теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Фильм попал в номинацию в шести категориях: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль второго плана (на неё претендовала актёрская мать сестёр Уильямс, Онжаню Эллис), лучший оригинальный сценарий, лучшая песня к фильму и лучший монтаж.

Приз за лучший фильм достался ленте Сиана Хэдера "CODA: В ритме сердца".