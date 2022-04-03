Эшли Барти выиграла турнир по гольфу

Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти приняла участие в турнире по гольфу (Brookwater Golf and Country Club). Она одержала победу на турнире, который был открыт исключительно для женщин.

Турнир был любительским, а призовые Барти составили всего $30.

Напомним, в 2022 году Барти стала победительницей Australian Open. Призовые на том турнире составили $ 2,8 млн.