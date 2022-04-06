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Организаторы Уимблдона готовы отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях
Очередное правильное решение
wimbledon.com
Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), ответственный за организацию Уимблдона, сделал заявление по ситуации с российскими и белорусскими теннисистами, которых могут не допустить на турнир.
"Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране. Мы продолжаем вести переговоры с правительством Великобритании, Ассоциацией лаун-тенниса и международными руководящими органами тенниса", — приводит текст BBC со ссылкой на AELTC.
Напомним, что Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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